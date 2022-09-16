2022/09/16 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

جدد الاطار التنسيقي ، اليوم الجمعة ، تأكيده على ابقاء ترشيح محمد شياع لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا عدم طرحه اي مخطط لاستبدال شياع في الوقت الراهن.وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "امر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني حسم باتفاق وتوافق جميع القوى السياسية العراقية ولا تراجع عن هذا الامر".وبين الحمامي ان " بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين بايام قليلة سيتم حسم تشكيل الحكومة الجديدة خصوصًا ان مرشح الاطار لرئاسة الوزراء مدعوم من قبل الاغلبية البرلمانية". وفي وقت سابق كشف مصدر سياسي مطلع، عن توافق قيادات الاطار التنسيقي على ترشيح النائب الكردي المستقل محسن المندلاوي لمنصب النائب الاول لرئاسة البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يجدد اصراره على شياع ويؤكد: البرلمان سيمنحه الثقة بعد الأربعينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يجدد اصراره على شياع ويؤكد: البرلمان سيمنحه الثقة بعد الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).