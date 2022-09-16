الكويت.. الداخلية تعلن القبض على أشخاص بتهمة

2022/09/16 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة "شراء الأصوات" انتخابية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

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