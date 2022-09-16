2022/09/16 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي تنفي وزارة الدفاع ما تم تداوله من تصريح نسب الى الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، خاص بتوجهه على رأس قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان في بعشيقة.وتؤكد الوزارة ان الفريق قوات خاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تنفي توجه قوة عسكرية كبيرة إلى قاعدة زيلكان في بعشيقة بنينوى المركز الخبري الوطني.

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