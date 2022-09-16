2022/09/16 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبواب مشرعة وقلوب مرحبة..”مضيف أبو الفضل العباس” ينبض كرماً وجوداً لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبواب مشرعة وقلوب مرحبة..”مضيف أبو الفضل العباس” ينبض كرماً وجوداً لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبواب مشرعة وقلوب مرحبة..”مضيف أبو الفضل العباس” ينبض كرماً وجوداً لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).