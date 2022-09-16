الشطري: نجدد العهد بالمضي قدماً على نهج مواجهة الإرهاب والتطرف والفساد

2022/09/16 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعهد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الجمعة، بالمضي قدماً على نهج مواجهة الإرهاب والتطرف والفساد.وقال الشطري في بيان بمناسبة حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين -عليه السلام -وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "بهذه المناسبة نتقدمُ بأحر آيات التعازي والمواساة إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية".وأضاف، "نستذكر بهذه المناسبة أصدق دروس الشجاعة والصبر والثبات على المبدأ، ونجدد العهد لشعبنا العراقي الكريم للمضي قدماً على نهج مواجهة قوى الإرهاب والتطرف والفساد".

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