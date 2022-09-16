"آخر زيارة".. مصادر من داخل إيران تكشف إصابة خامنئي بمرض خطير

2022/09/16 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ألغى جميع الاجتماعات والفعاليات العامة الأسبوع الماضي بسبب معاناته من مرض خطير وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على وضعه الصحي.

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