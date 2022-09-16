"فساد وتحايل".. تحذير للمؤسسات الحكومية من التعامل مع الجمعيات الفلاحية

2022/09/16 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير الاقتصادي تحسين الموسوي، اليوم الجمعة، المؤسسات الحكومية من التعامل مع الجمعيات الفلاحية بسبب الفساد والتحايل على القانون، مبينا ان الجمعية الفلاحية انتهت منذ عام 2016 لعدم وجود انتخابات.

وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجمعيات الفلاحية اصبحت لا تمثل الفلاحين والمزارعين وجميع قراراتها غير نافذة بسبب عدم اجرائها الانتخابات منذ العام 2016 لذلك يجب على مؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه الجمعيات".

واضاف ان "الجمعيات الفلاحية غير فعالة وغير منتجة لان الجمعيات يجب ان ينضم اليها الفلاحين والخرجين ايضاً ويتكون مجلس ادارتها من 5 الى 7 افراد اضافة الى الاحتياط وتكون بها الهيئة العامة هي اعلى سلطة "مشيراً الى أن "هذه الفقرات لا تنطبق على الجمعيات الفلاحية".

وتابع الموسوي، أن "الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ارتكب مخالفات مالية وادارية كبيرة حيث لا يزال مثقل بالديون رغم المنحة السنوية المخصصة في الموازنة العامة للجمعيات والتي تصل الى 5 مليارات دينار سنويا والذي يقابلها اداء سيئ ومخالف للقانون".

وتستمر شكاوي الفلاحين والمختصين من الجمعيات بسبب فسادها وتحويل المؤسسة الى مشاريع استثمارية خاصة بعوائل معينة ضمن الجمعية.

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