الدفاع توضيح حقيقة توجه الغنام مع قوة عسكرية الى قاعدة زيلكان في بعشيقة

2022/09/16 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، حقيقة توجه ناصر الغنام مع قوةً عسكرية الى قاعدة زيلكان في بعشيقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنفي ما تم تداوله من تصريح نسب الى الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، خاص بتوجهه على رأس قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان في بعشيقة".

وأكدت أن "الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، رئيس الاكاديمية العسكرية وهي مؤسسة تدريبية ليس لها علاقة بالقتال".

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