الحرس الثوري يتأهب على الحدود مع أذربيجان وأرمينيا

2022/09/16 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني في حالة تأهب على حدود أذربيجان وأرمينيا على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقال المصادر الإعلامية المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن 50 ألف عنصر من الحرس سينتشرون على الحدود الإيرانية مع أذربيجان وأرمينيا استعدادا للتعامل مع أي مستجد نتيجة الصراع العسكري القائم في المنطقة الجنوبية من القوقاز.

ويذكر أن الأيام الماضية شهدت توترا حادا بين البلدين تخللته اشتباكات مسلحة أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والجرحى وتبادل للاتهامات بالاستفزاز بين الطرفين.

وبعد أسبوع من القتال وتبادل الاتهامات تم يوم الخميس الفائت إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

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