هزة أرضية في الجزائر

2022/09/16 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت هزة أرضية شدتها 4 درجات على مقياس ريختر في ولاية قالمة الجزائرية.

وأعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية في الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، وقال في بيان إن شدة الهزة بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

وحدد البيان مركز الهزة بـ 7 كيلومترات شمال شرق قالمة.

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