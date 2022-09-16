2022/09/16 | 22:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I8uDMP5ntWE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصير المغيبين والمفقودين في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصير المغيبين والمفقودين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).