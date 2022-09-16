استئناف تدريجي لضخ النفط من ميناء البصرة بعد تسرب

2022/09/16 | 22:27 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط البصرة، في بيان، الجمعة الـ16 من سبتمبر (أيلول)، استئناف ضخ النفط على نحو تدريجي بعد احتواء تسرب في ميناء البصرة العراقي.

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وتسبب التسرب الذي حصل ليل الخميس في وقف صادرات الخام من الميناء، وفق مصادر في قطاع النفط العراقي.

أضافت المصادر الجمعة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

ويضم الميناء بحسب المصادر أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً.

ويعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ويصدر ما معدله 3.3 مليون برميل من النفط الخام يومياً.

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