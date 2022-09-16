2022/09/16 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yCXckx6_umQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: قبيلة العبيد صغيرهم شيخ وكبيرهم أمير) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: قبيلة العبيد صغيرهم شيخ وكبيرهم أمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).