2022/09/16 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طعن كل من تشيلي وبيرو ضد الإكوادور، على إشراك اللاعب بيرون كاستيو مع المنتخب خلال مرحلة تصفيات مونديال "قطر 2022".وبذلك أكدت اللجنة تأهل منتخب الإكوادور للمشاركة في غمار نهائيات كأس العالم.وقالت اللجنة إنه "وفقا للمستندات المقدمة، تم تقدير أن اللاعب يجب أن يتم اعتباره حائزا للجنسية الإكوادورية بشكل دائم، وفقا للمادة 5 من القسم الأول بلائحة تطبيق قواعد فيفا".وأعلنت اللجنة إغلاق القضية وأيدت قرار لجنة الانضباط التي رفضت في يونيو/حزيران الماضي طعن تشيلي وبيرو.وكانت كل من تشيلي وبيرو قد طعنت أمام لجنة الاستئناف على قرار لجنة الانضباط، بشأن احتمال انطباق قواعد استدعاء اللاعبين على بيرون كاستيو للمشاركة مع منتخب الإكوادور.ويزعم منتخب تشيلي أن اللاعب ولد في كولومبيا في 25 يونيو/حزيران 1995 باسم بيرون خابيير كاستيو، وفقا لشهادة ميلاده، وليس باسم بيرون ديفيد كاستيو، المولود في 10 نوفمبر/تشرين ثان 1998، كما يظهر في السجل المدني للإكوادور.وكانت الشكوك حول أصل كاستيو، لاعب ليون المكسيكي، حاضرة في الإكوادور منذ بداية مسيرته، ولكنها انتهت في 2021 حين أمر قاض بتسجيله كمواطن إكوادوري وتأييد مستندات مولده الإكوادورية.ومنذ ذلك الحين، تم استدعاؤه للمنتخب الأول وشارك في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر.ويلعب منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى بمونديال قطر مع الدولة المضيفة، وكذلك السنغال وهولندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يرفض طعن تشيلي وبيرو ويؤكد تأهل الإكوادور إلى المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يرفض طعن تشيلي وبيرو ويؤكد تأهل الإكوادور إلى المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).