العراق يمتنع عن التصويت على قرار أممي يخص الرئيس الأوكراني

2022/09/16 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يسمح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمشاركة في اجتماعاتها رفيعة المستوى التي تنطلق في نيويورك الثلاثاء المقبل، من خلال كلمة مسجلة بالفيديو.

جاء ذلك نتيجة التصويت على المشروع الذي تقدمت به 65 دولة من بينها تركيا، في قاعة الجمعية العامة في نيويورك.

وحصل القرار على موافقة 101 دولة من أصل 193، مقابل رفض 7 دول (روسيا وسوريا وإريتريا وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا)، وامتناع 19 دولة عن التصويت (بينها العراق وإيران وبنغلاديش وسريلانكا”.

ومن الدول الراعية للقرار إلى جانب تركيا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنمسا وموناكو.

وتعليقا على القرار، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: “نرحب دوما بالقرارات الصادرة من جانب ممثلي الدول الأعضاء”.

وذكر القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، أن “الجمعية العامة تلاحظ بقلق الحالات التي لا يستطيع فيها قادة الدول المشاركة شخصيا في جلساتها لأسباب خارجة عن إرادتهم، بسبب استمرار الغزو الأجنبي والعدوان والأعمال العسكرية التي لا تسمح لهم بالخروج من بلدانهم والعودة الآمنة إليها”.

وأردف: “تقرر أنه يمكن لأوكرانيا تقديم تسجيل مسبق مسجل لرئيس الدولة سيجري تشغيله في قاعة الجمعية العامة خلال المناقشة العامة في دورتها الـ 77، بعد أن يقدم له ممثل الدولة الحاضر فعليًا في قاعة الجمعية العامة”.

والثلاثاء المقبل، تبدأ في نيويورك فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رؤساء دول وحكومات أكثر من 110 دول، بياناتهم حضوريًا في قاعة الجمعية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

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