العراق ينفي توقف عمليات تصدير النفط بميناء البصرة ومعالجة تسرب للخام

2022/09/16 | 22:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت شركة نفط البصرة، اليوم الجمعة، توقف عمليات التصدير فيما أكدت معالجة تسرب للخام.وقالت الشركة في إيضاح رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الفرق الفنية والهندسية عالجت تسرباً للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة …

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