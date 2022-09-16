الديمقراطي يكشف عن اسرار مثيرة بشأن احداث الخضراء وسبب تأجيل زيارة بارزاني

2022/09/16 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الجمعة، عن تفاصيل مثيرة بشأن اقتحام المنطقة الخضراء، مبينا ان مجلس الامن الولي هدد الكتل السياسية بالتدخل المباشر في حال عدم انهاء التوتر. وقال عبد الكريم في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "احداث الخضراء والتوتر الامني المرافق لها أوقفت زيارة مقررة لرئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في نفس اليوم الى بغداد والحنانة". واضاف ان "مجلس الامن هدد الكتل السياسية بشكل مباشر وابلغها بضرورة انهاء التوتر المسلح حول الخضراء بشكل فوري دون أي نقاش ".وتابع ان " الجميع متفق على حل البرلمان ولكن بصورة قانونية وان رئيسة البعثة الاممية جنين بلاسخارت تتحرك بشكل متسارع لانضاج المبادرات السياسية مع وجود توجه الدولي يدعم استقرار العراق في هذه المرحلة وان الملف العراقي لم يعد في المرتبة الأولى بالنسبة لأميركا وايران".

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