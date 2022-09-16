مصدر يكشف ما يحدث قرب القاعدة التركية في بعشيقة

2022/09/16 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن حقيقة انتشار قوة عسكرية قرب القاعدة التركية في بعشيقة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "التحشيد العسكري هو لتأمين اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) عند مقام الامام الرضا في جبل بعشيقة فقط".

وأضاف انه "لايوجد اي شيء امام القاعدة التركية".

هذا ونفت وزارة الدفاع ما تم تداوله من تصريح نسب الى الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، خاص بتوجهه على رأس قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زيلكان في بعشيقة".

وأكدت أن "الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، رئيس الاكاديمية العسكرية وهي مؤسسة تدريبية ليس لها علاقة بالقتال".

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