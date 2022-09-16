2022/09/16 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر في الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن قرعة كأس الخليج “خليجي 25″ ستقام في محافظة البصرة الشهر المقبل.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني ،إن “قرعة خليجي 25 ستقام في البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: قرعة “خليجي 25” ستقام في البصرة الشهر المقبل المركز الخبري الوطني.

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