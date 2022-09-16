2022/09/16 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يبدو أن شركة “أبل” التي تعد من بين أكثر الشركات دفاعاً عن البيئة، قررت القيام بخطوة “غير مسبوقة” في عالم الهواتف عبر جعل آيفون “أكثر صداقة مع البيئة”، وذلك اعتماداً على نظام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطوة غير مسبوقة..



آيفون سيصبح آكثر صداقة للبيئة المركز الخبري الوطني.

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