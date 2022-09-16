"7 حالات طلاق كل ساعة".. تقرير يرصد ارتفاع حالات الطلاق في الدول العربية

2022/09/16 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث تقرير لمجلة "الإيكونيميست" البريطانية عن ارتفاع حالات الطلاق في العديد من الدول العربية، لافتا إلى أن نسبة النساء اللواتي يبدأن اجراءات الطلاق ارتفعت في تلك البلدان مقارنة بسنوات خلت.

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