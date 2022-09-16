كاميرا ترصد اصطفاف ديفيد بيكهام في طابور مودعي الملكة إليزابيث.. وهذا ما قاله

2022/09/16 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهد اسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام من بين الحشود التي اصطفت لإلقاء نظرة أخيرة على الملكة إليزابيث في نعشها.

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