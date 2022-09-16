بالصور:السفير الفرنسي يزور كربلاء المقدسة في ليلة الاربعين

2022/09/16 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الفرنسي ايريك شوفاليه ليلة

اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

مدينة كربلاء المقدسة واطلع على حجم

الخدمات المقدمة للزائرين من جميع

الجنسيات وخصوصا الطبية منها.

وقال رئيس هيئة الصحة والتع

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