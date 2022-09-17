2022/09/17 | 00:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت مديرية شرطة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، حقيقة إعفاء قائدها من منصبه.

وذكرت المديرية في بيان، أنها “تنفي الخبر المتداول بشأن إعفاء قائدها ولا صحة له”.

وأضافت، أن “هكذا أخبار تندرج ضمن الإشاعات الكاذبة التي تستهدف عمل قيادات الأجهزة الأمنية للتأثير على جهود الأجهزة الأمنية والتأثير على خطة زيارة أربعينية الأمام الحسين عليه السلام”.

وتابعت: “نسترعي انتباهكم بعدم تصديق هذه الأخبار الكاذبة وسوف تتخذ شرطة المحافظة الإجراءات القانونية بحق مصادر هذه الأخبار ومروجيها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف الأشرف توضح حقيقة إعفاء قائدها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف الأشرف توضح حقيقة إعفاء قائدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).