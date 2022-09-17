الكاظمي يحيي جهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في تنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية

2022/09/17 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في حماية وتنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) نستلهم أعلى القيم الإنسانية في الوفاء والصبر والثبات على المبادئ"، مبينا إن "مشهد الجموع المليونية الكريمة وهي تتزاحم إلى كربلاء المقدسة يثبت رسوخ المواقف النبيلة."وأضافت: "تحية لجهود القوات الأمنية والمؤسسات المعنية في حماية وتنظيم وإنجاح الزيارة الأربعينية".

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