2022/09/17 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموالون لإيران يخشون التقارب بيت التيار الصدري وثوار تشرين بغداد -عبدالحسين غزال أعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية ومعظمها لإيران، الجمعة، تقديمه طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان مشفوعاً بتوقيع 183 نائباً، لعقد جلسة برلمانية جديدة، في خطوة أولية لاستئناف المضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من غموض موقفي الجانب الكردي من المرشح لرئاسة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الانفاس السياسية محبوسة لما بعد زيارة الأربعينية والإطار يلقي الكرة في ساحة البرلمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الانفاس السياسية محبوسة لما بعد زيارة الأربعينية والإطار يلقي الكرة في ساحة البرلمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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