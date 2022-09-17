‭ ‬الانفاس‭ ‬السياسية‭ ‬محبوسة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعينية‭ ‬والإطار‭ ‬يلقي‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬البرلمان

2022/09/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموالون‭ ‬لإيران‭ ‬يخشون‭ ‬التقارب‭ ‬بيت‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وثوار‭ ‬تشرين ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬ومعظمها‭ ‬لإيران،‭ ‬الجمعة،‭ ‬تقديمه‭ ‬طلباً‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بتوقيع‭ ‬183‭ ‬نائباً،‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أولية‭ ‬لاستئناف‭ ‬المضي‭ ‬نحو‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غموض‭ ‬موقفي‭ ‬الجانب‭ ‬الكردي‭ ‬من‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ […]

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