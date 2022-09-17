​ عضو مجلس العفو الرئاسي بمصر لـ (الزمان):نتوقع الإفراج عن وجبة معتقلين

2022/09/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬فيه‭ ‬الارتياح‭ ‬لدى‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬العليا‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬246‭ ‬معتقلا‭ ‬من‭ ‬معتقلي‭ ‬قضايا‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الناشط‭ ‬الحقوقي‭ ‬والعمالي‭ ‬هيثم‭ ‬محمدين‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬عليه‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬سجنه‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬عيطة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ […]

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