2022/09/17 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة في الوقت الذي ساد فيه الارتياح لدى القوى السياسية بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 246 معتقلا من معتقلي قضايا الرأي العام على رأسهم الناشط الحقوقي والعمالي هيثم محمدين والذي من المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية والتي ظهرت عليه أثناء فترة سجنه ، فيما كشف كمال أبو عيطة عضو لجنة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو مجلس العفو الرئاسي بمصر لـ (الزمان):نتوقع الإفراج عن وجبة معتقلين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو مجلس العفو الرئاسي بمصر لـ (الزمان):نتوقع الإفراج عن وجبة معتقلين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو مجلس العفو الرئاسي بمصر لـ (الزمان):نتوقع الإفراج عن وجبة معتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).