تفكيك شبكة تهرّب أكراداً من العراق وإيران إلى أوربا بطائرات خاصة

2022/09/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الشرطة‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبول‭) ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬عصابة‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬تهرّب‭ ‬مهاجرين،‭ ‬معظمهم‭ ‬أكراد،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬باستخدام‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مزوّرة‭.‬ وصادرت‭ ‬السلطات‭ ‬طائرتين‭ ‬وسيارة‭ ‬فارهة‭ ‬ومعدّات‭ ‬تستخدم‭ ‬لإصدار‭ ‬أوراق‭ ‬ثبوتية‭ ‬مزوّرة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ […]

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