كم تبلغ استثمارات دول الخليج بالسندات الأمريكية بنهاية يوليو 2022؟

2022/09/17 | 01:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - محمود جمال: ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 3.87%، على أساس شهري في نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 228.712 مليار دولار من 220.19 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات …

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