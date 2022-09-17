مقتل خمسة جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق 

2022/09/17 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – قُتل خمسة جنود سوريين فجر السبت في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق”.[…]

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