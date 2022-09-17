نساء عراقيات في كتاب – ميادة حمزة الحسيني

2022/09/17 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة الحسيني نهر حين تقف على ضفافه ترى تأريخ الأمم فيه تسير ومن خلاله نرى جمال العادات والتقاليد وموروث الأجداد …يتفرع منه افرع يضخ من خلالها الأدب ..العلوم ..المعرفة و علاقة كل فرع بتأريخ الدول وبما تتميز به منطقة عن منطقة اخرى ويروي لنا نهضة أمم وازدهار ثقافة وسقوط أمم وانهيار أخرى .يتنقل […]

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