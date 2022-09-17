ريال مدريد يدافع عن فينيسيوس بتحرك قانوني

2022/09/17 | 04:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدر ريال مدريد بيانا للدفاع عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في مواجهة "التعليقات المؤسفة" تجاه اللاعب في الساعات الأخيرة وأدان فيه "جميع أشكال التصرفات والتعبيرات العنصرية".وأكد البيان أن ريال مدريد يقدم كل "دعمه لفينسيوس جونيور"، موضحا أن "كرة القدم هي رياضة عالمية ويجب أن تكون نموذجا للقيم والتعايش".وأشار إلى أن النادي وجه الخدمات القانونية لديه باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أي شخص يوجه تعبيرات عنصرية ضد لاعبي الفريق.وأصبح فينسيوس محل جدل قبل أقل من 48 ساعة من مواجهة الديربي بعدما أكد قائد أتلتيكو مدريد كوكي أن رقص اللاعب البرازيلي حال التسجيل في ملعب الميتروبوليتانو سيمثل "مشكلة بالتأكيد".

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