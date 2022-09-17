غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل إزمير في تركيا

2022/09/17 | 08:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لقي 5 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم جراء غرق قارب يقلهم قبالة سواحل منطقة "تشيشمة" في إزمير بغرب تركيا.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، أن فرقها هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما أن تلقت بلاغا بغرق قاربهم قبالة سواحل أوتشبورنون.

واوضح البيان أن "الفرق تمكنت من انقاذ 14 مهاجرا وانتشال جثث 5 آخرين"، مبينا أن "فرق الانقاذ علمت من المهاجرين الذين أنقذتهم أن هناك مهاجرا آخر في عداد المفقودين، وإثر ذلك أطلقت عملية للبحث عنه".

وأشار إلى أن "فرق خفر الساحل تواصل جهود البحث والإنقاذ عبر مروحية وفريق غطس و4 زوارق".

المصدر: الأناضول

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