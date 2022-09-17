العامري: من حق هذا البلد أن يكون حراً

2022/09/17 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، السياسيين العراقيين إلى استلهام قيم زيارة الأربعين، مؤكدا أن البلد يستحق أن يكون حرا عزيزا مقتدرا.

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