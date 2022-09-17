2022/09/17 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العمليات المشتركة: الخطة المرسومة للزيارة الأربعينية أحبطت مخططات داعش » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:33

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