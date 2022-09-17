الشمري للسومرية: خطة الزيارة الأربعينية أحبطت جميع مخططات داعش

2022/09/17 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري، اليوم السبت، أن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية أحبطت جميع مخططات عصابات داعش الإرهابي.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخطة المرسومة آلتي وضعناها أحبطت جميع مخططات داعش الإرهابي"، مستدركا، "امنا جميع مداخل ومخارج كربلاء المقدسة بجهد استخباري".وشكر نائب قائد العمليات المشتركة، جميع القوات الامنية البطلة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين الزيارة الأربعينية.

وأعلن الشمري، "نجاح الخطة الأمنية والخدمية لهذه الزيارة المباركة، وبدء عملية تفويج الزائرين بشكل عكسي الى مناطق سكناهم".

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