اللواء رسول: لم نسجل أي خرق أمني خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/17 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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العمليات المشتركة: الخطة المرسومة للزيارة الأربعينية أحبطت مخططات داعش الإرهابي

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