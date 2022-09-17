العامري والفياض في زيارة مفاجئة الى كركوك

2022/09/17 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل على نحو مفاجىء رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، الى محافظة كركوك.وقال مصدر في كركوك إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصلا، صباح اليوم، الى محافظة كركوك في زيارة مفاجئة”.وأضاف المصدر، أنه “كان في استقبالهما محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري […]

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