الكاظمي: العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب بعد 2003

2022/09/17 | 13:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن البلاد تمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب بعد عام 2003، واستدرك بالقول "لدينا أمل في إيجاد حلول لتجاوز الأزمة والمضي نحو عراق مستقر وآمن".

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