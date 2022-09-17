الوائلي: دخول أكثر من ثلاثة ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية عدا إقليم كردستان

2022/09/17 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم السبت، دخول أكثر من ثلاثة ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية عدا إقليم كردستان.وقال الوائلي خلال مؤتمر صحفي في محافظة النجف الاشرف حضرته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "لا صحة لدخول الزوَّار بدون سمات"، لافتا الى أن "جميع الزائرين خضعوا إلى الإجراءات القانونية".واشار الى أن "أكثر من 3 ملايين زائر دخلوا العراق من منافذه المعتمدة باستثناء إقليم كردستان"، مبيناً أنه "لم يحدث أي خرق إلى الآن".وأضاف، أن "التعاون مستمر مع مدير مطار النجف، وكذلك مع كل الجهات الساندة، حيث تبدأ اليوم مغادرة الزوار"، مؤكداً "الاستعداد الكامل لمغادرة الزائرين".وأضاف، أن "ما يقارب 200 الف زائر دخلوا عبر المطار، أما المغادرون فبلغ عددهم لغاية الآن 130 الف زائر".وأشار إلى، أن "مطار النجف الاشرف كانت له جهود كبيرة مختلفة، لأنه استقبل أعدادا كبيرة من الوافدين والمغادرين"، منوهاً بأن "المطار شهد 130 رحلة يومية، وهذا يحتاج لجهد كبير".

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