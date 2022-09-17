إصابة قائممقام العمارة إثر انقلاب عجلته

2022/09/17 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باصابة قائممقام العمارة في محافظة ميسان إثر انقلاب عجلته.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قائممقام العمارة رائد شامل تعرض الى اصابة اثر أنقلاب عجلته على طريق البتيرة في محافظة ميسان".وأضاف المصدر، أن "شامل تم نقله إلى المستشفى لتلقيه الاسعافات".

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