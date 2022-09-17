هل باتت المناسبات الدينية في العراق محط استغلال سياسي؟

2022/09/17 | 15:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المناسبات الدينية في العراق تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، ورغم عمق وجودها التاريخي في البلاد فإنها تأثرت بالأحداث والظروف، وبدأ يطغى عليها الطابع السياسي في كثير من الأحيان.

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