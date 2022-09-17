السيد الصدر: الجموع المليونية في زيارة الأربعين أفرحت قلوب المؤمنين بالعالم

2022/09/17 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – واعوجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، شكره إلى القوات الأمنية بعد حماية زائري الأربعينية، مؤكداً أن الجموع المليونية في زيارة الأربعينية أفرحت قلوب المؤمنين في العالم.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "الشكر لقواتنا الامنية التي بذلت كل ما في مهجتها من اجل حماية الزائرين، وشكراً لكل المواكب الحسينية التي بذلت كل جهدها من أجل خدمة السائرين حباً بالإمام الحسين (عليه السلام) وطاعة لله سبحانه وتعالى.وفيما يلي نص التغريدة:

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