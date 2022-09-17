2022/09/17 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

انتشل عناصر إنقاذ إندونيسيون سبع جثث بعدما طمر انزلاق للتربة في منجم للذهب مخالف للقانون حوالى 20 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وكان الضحايا يعملون في التنقيب عن الذهب عند سفح تلة عندما وقع انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو في مقاطعة كالمنتان الغربية.

وتنتشر المناجم المقامة من دون ترخيص في أنحاء الأرخبيل الآسيوي الغني بالمعادن حيث تجذب المواقع المهجورة سكانا محليين يبحثون عن بقايا الذهب الخام من دون استخدام معدات السلامة اللازمة.

وكثيرا ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة، خصوصا في موسم الأمطار.

وقال إدريس، المسؤول عن منطقة ليمبا بوانغ، لفرانس برس السبت إن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على خمسة جرحى.



وما زال البقية مفقودين".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبعة قتلى بانهيار للتربة في منجم بإندونيسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبعة قتلى بانهيار للتربة في منجم بإندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).