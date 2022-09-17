2022/09/17 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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وجهت اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين، اليوم السبت، ببقاء القوات الأمنية وجميع القطعات الساندة لها في الواجبات المكلفين بها؛ لحين الانتهاء من مراسيم الزيارة.

وقالت خلية الإعلام الأمنين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن القوات الأمنية المكلفة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، واصلت وعلى مدار الايام الماضية واجباتها المكلف بها خلال هذه المناسبة المهمة".

وأضافت الخلية، أنه "نظرا لكثافة الزائرين واستمرار تدفقهم وبهدف تفويج الزائرين بشكل عكسي من مدينة كربلاء المقدسة الى مناطق سكناهم الأصلية أيضاً، وجه وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة ببقاء القوات الأمنية وجميع القطعات الساندة لها في الواجبات المكلفين بها ويشمل هذا التوجيه القطعات الامنية في المحافظات المجاورة لمحافظة كربلاء المقدسة، لغاية الانتهاء من مراسيم الزيارة وتنفيذ الخطط المرسومة لها بالشكل الأمثل".

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