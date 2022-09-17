حشود تتقاطر في الأيام الأخيرة لوداع الملكة إليزابيث الثانية في لندن

2022/09/17 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشخاص يقفون في طابور لرؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية في 16 أيلول/سبتمبر 2022 في لندن © ا ف ب لويك فينانس لندن (أ ف ب) – في الأيام الأخيرة لوداع الملكة إليزابيث الثانية، يُتوقع أن يكون طابور الانتظار لرؤية نعشها طويلًا جدًا السبت أمام قصر ويستمنستر في لندن حيث يُسجّى جثمانها حتى […]

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