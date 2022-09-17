الفتح يكشف “حراكاً سياسياً” جديدا لإنهاء ملف تشكيل الحكومة

2022/09/17 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح، اليوم السبت، عن حراك سياسي جديد يجمع قوى سنية وكردية وشيعية للذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة، فيما دعا القوى السياسية إلى تسريع خطواتهم لحل الأزمة الراهنة.

وقال القيادي في التحالف عائد كاظم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “هناك حراكاً كبيراً بين الشركاء السياسيين للمضي في إكمال الاستحقاقات الدستورية ومحاولة إنهاء الأزمة”، مشيرا إلى أن “التفاهمات قد وصلت الى مراحل متطورة وكبيرة جدا لاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، والإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه”.

وأضاف، أن “هناك رغبة بالذهاب تجاه الحنانة بعد تشكيل وفد من الجهات ذات العلاقة بالسيادة والديمقراطي والإطار التنسيقي، وعرض ما توصلوا إليه لإقناع الصدر بذلك”.

ودعا كاظم القوى السياسية إلى “تسريع خطواتهم باتجاه لملمة الأزمة وإكمال ما مطلوب منهم”، لافتا الى “وجود تحرك جدي وفعال يقوده البارتي والسيادة مع الإطار التنسيقي لحلحلة الأزمة وإنهاء ملف تشكيل الحكومة الذي طال كثيراً”.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي قد أكد، اليوم السبت، أن القوى السياسية ذاهبة الى عقد جلسة مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي .

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