نفط البصرة تعلن عودة عمليات التحميل والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية

2022/09/17 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم السبت، عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية.وقالت الشركة في بيان، إن “عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي عادت الى معدلاتها الطبيعية، بعد أن تمكنت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة من معالجة التسرب النفطي، وبوقت وزمن قياسي لا يتجاوز 24 ساعة”.وأضاف البيان، أن “الشركة ستقوم بتعويض فترة التوقفات خلال الايام المقبلة بضخ كميات اضافية، وبما لا يؤثر على معدلات التصدير المخطط لها”.

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