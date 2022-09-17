2022/09/17 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعواصل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند تألقه وقاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى فوز صريح على مضيفه ولفرهامبتون بـ 3 أهداف دون مقابل ليتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتاً اليوم السبت.وسجّل هالاند (22 عاماً) الهدف الثاني بعد ربع ساعة على انطلاق المواجهة، بعد أول مبكر لجاك غريليش في الدقيقة الأولى ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في 7 مباريات بصدارة الهدافين وليكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في أول 4 مباريات له خارج قواعد فريقه.وسجل هدف المباراة الثالث فيل فودين في الدقيقة 69.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هالاند يواصل التألق ويقود السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هالاند يواصل التألق ويقود السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).