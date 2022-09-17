الصحة تعلن عن نجاح خطة الإسناد الطبي لزيارة الأربعين

2022/09/17 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، نجاح خطة الإسناد الطبي الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نجاح الخطة تم بالتعاون مع الوزارات والعتبات المقدسة والجهات المعنية وبإشراف وزير الصحة هاني العقابي".وأضاف البيان، أن "وزير الصحة أشاد بجهود ملاكات الوزارة ودوائرها الصحية في بغداد والمحافظات، والتي دعمت دائرة صحة كربلاء المقدسة، إضافة الى جهود مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة التي تابعت تنفيذ خطة الطوارئ الطبية، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين، مع التأكيد على استمرار عمل جميع مؤسسات الوزارة لتقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها".

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